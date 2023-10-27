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الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي إلى المملكة

10/27/2023 2:43:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، دخول كامل صهاريج نقل النفط الخام العراقي عبر حدود طريبيل إلى أراضي المملكة .
وأشارت إلى وصول 33 صهريجا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، علما بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما ومخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
--(بترا)
م ف/م ق/أس
27/10/2023 17:32:09

MENAFN27102023000117011021ID1107320387

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