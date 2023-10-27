الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي إلى المملكة

الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي إلى المملكة
التاريخ
10/27/2023 2:43:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، دخول كامل صهاريج نقل النفط الخام العراقي عبر حدود طريبيل إلى أراضي المملكة .
وأشارت إلى وصول 33 صهريجا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، علما بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما ومخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
--(بترا)
م ف/م ق/أس
27/10/2023 17:32:09
MENAFN27102023000117011021ID1107320387
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