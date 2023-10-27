3 إصابات بسقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 27 تشرين الأول (بترا)- أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين اليوم الجمعة، إثر سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على مبنى في مدينة تل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية .

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، إثر تعرضها لإطلاق دفعة صاروخية انطلقت من قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصادر طبية، قولها، إن "المصابين نقلوا إلى مستشفى إيخلوف ووصفت جروح أحدهم (20 عاما) بأنها متوسطة، فيما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة".

وبعد الإصابة المباشرة للمبنى، اندلع حريق امتد إلى عدة طوابق، وطلبت قيادة الجبهة الداخلية، من الإسرائيليين تجنب الوصول إلى المنطقة والسماح لقوات الطوارئ بالتعامل مع الحادث.

--(بترا)

م.ف/م د/أس

27/10/2023 17:25:01