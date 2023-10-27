3 إصابات بسقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 27 تشرين الأول (بترا)- أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين اليوم الجمعة، إثر سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على مبنى في مدينة تل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية .
ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، إثر تعرضها لإطلاق دفعة صاروخية انطلقت من قطاع غزة.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصادر طبية، قولها، إن "المصابين نقلوا إلى مستشفى إيخلوف ووصفت جروح أحدهم (20 عاما) بأنها متوسطة، فيما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة".
وبعد الإصابة المباشرة للمبنى، اندلع حريق امتد إلى عدة طوابق، وطلبت قيادة الجبهة الداخلية، من الإسرائيليين تجنب الوصول إلى المنطقة والسماح لقوات الطوارئ بالتعامل مع الحادث.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
27/10/2023 17:25:01
MENAFN27102023000117011021ID1107320386
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