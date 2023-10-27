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المنتخب الوطني للكراتيه يتأهل لنهائي بطولة العالم في القتال الجماعي

10/27/2023 2:43:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الجمعة، إلى نهائي القتال الجماعي في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة اجري بودابست.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الوطني إلى النهائي في بطولة العالم.
ويلتقي المنتخب الوطني في النهائي مع منتخب مصر في نهائي عربي عربي يقام بعد يوم غد الأحد.
و في الطريق إلى النهائي فاز منتخبنا في جميع الأدوار بنفس النتيجة 3 /0، حيث لم يخسر أي مباراة
واستهل مشواره بالفوز على كوسوفو 3 /0 في الدور الأول، وفاز في الدور الثاني على إيطاليا 3 /0 ليلعب في دور ربع النهائي أمام سلوفاكيا محققاً الفوز بنفس النتيجة 3 /0 وفي الدور قبل النهائي لعب منتخبنا أمام أذربيجان وفاز بنفس النتيجة 3 /0.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
27/10/2023 16:06:43

MENAFN27102023000117011021ID1107320383

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