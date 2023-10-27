المنتخب الوطني للكراتيه يتأهل لنهائي بطولة العالم في القتال الجماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الجمعة، إلى نهائي القتال الجماعي في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة اجري بودابست.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الوطني إلى النهائي في بطولة العالم.
ويلتقي المنتخب الوطني في النهائي مع منتخب مصر في نهائي عربي عربي يقام بعد يوم غد الأحد.
و في الطريق إلى النهائي فاز منتخبنا في جميع الأدوار بنفس النتيجة 3 /0، حيث لم يخسر أي مباراة
واستهل مشواره بالفوز على كوسوفو 3 /0 في الدور الأول، وفاز في الدور الثاني على إيطاليا 3 /0 ليلعب في دور ربع النهائي أمام سلوفاكيا محققاً الفوز بنفس النتيجة 3 /0 وفي الدور قبل النهائي لعب منتخبنا أمام أذربيجان وفاز بنفس النتيجة 3 /0.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
27/10/2023 16:06:43
MENAFN27102023000117011021ID1107320383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.