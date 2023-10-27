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شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في غزة

10/27/2023 2:43:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل، وعشرات الجرحى نتيجة شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة منازل مأهولة ومنشآت في بيت لاهيا وبئر النعجة وتل الزعتر، شمال غزة.
وكان مواطنان استشهدا باستهداف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة القرارة بخانيونس، إلى جانب استشهاد أحد عشر مواطنا على الأقل وإصابة عدد كبير من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية مأهولة في محيط مفترق الصناعة في غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
27/10/2023 15:53:49

MENAFN27102023000117011021ID1107320382

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