شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في غزة

شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في غزة
التاريخ
10/27/2023 2:43:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل، وعشرات الجرحى نتيجة شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة منازل مأهولة ومنشآت في بيت لاهيا وبئر النعجة وتل الزعتر، شمال غزة.
وكان مواطنان استشهدا باستهداف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة القرارة بخانيونس، إلى جانب استشهاد أحد عشر مواطنا على الأقل وإصابة عدد كبير من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية مأهولة في محيط مفترق الصناعة في غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
27/10/2023 15:53:49
MENAFN27102023000117011021ID1107320382
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