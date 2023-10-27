قافلة مساعدات سادسة تفرغ حمولتها بالجانب الفلسطيني من معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 27 تشرين الأول (بترا)- انتهت قافلة مساعدات إنسانية سادسة، اليوم الجمعة، من تفريغ حمولتها عند الجانب الفلسطيني، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة.

ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات، حيث استقبل اليوم، طائرة مساعدات كولومبية لنقلها للقطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليمها دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل معبر رفح أمس الخميس.

وأكد مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، وصول 10 شاحنات مساعدات إنسانية جديدة لغزة، ليصل إلى المعبر حتى الآن، 84 شاحنة.

--(بترا)

ن ا/م د/أس

27/10/2023 15:22:39