ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 7326 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور اشرف القدرة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً و1726سيدة و 414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول الجاري.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيداً غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وأوضح، أن وزارة الصحة تلقت 1700 بلاغ عن مفقودين، منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وأكد القدرة، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 فلسطينيين من كوادرها، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وبين بأن استمرار سياسة "التقطير" في إدخال المساعدات الطبية لا تسعف المنظومة الصحية وتدفع بمزيد من الضحايا، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5500 شهيد منذ 7 تشربن الأول ومازال الكثير من الضحايا تحت الأنقاض.

وحذر من أن عدم دخول الوقود بشكل فوري للمستشفيات، يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات كسلاح إضافي لتوسيع محرقة غزة.

وأشار القدرة إلى أن إعلان وزارة الصحة للتقرير التفصيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي كشف الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية المنحازة بشكل مطلق للمواقف الإسرائيلية ما وضعها في موقف محرج أمام شعبها وأمام العالم دفعها للهروب باتجاه أنه لا يوجد طرف محايد.

وأضاف، أن وزارة الصحة تشير للإدارة الأميركية ولمن لف لفيفها أنه ما يمنع أي طرف محايد من الوصول إلى غزة للاطلاع على فظاعة المجازر التي يرويها الضحايا من الأطفال والنساء والعوائل التي أبيدت بالكامل خلال المحرقة التي مازال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لسؤال الاحتلال الإسرائيلي، لماذا أجبر المؤسسات الدولية على مغادرة مواقعها في شمال غزة والتوجه للجنوب إلا لطمس الحقائق والتحكم في عملها الذي من المفترض أنه إنساني بحت ومصمم لهذا الظروف من الحروب والنزاعات.

وقال، إنه وانطلاقاً من مبدأ الشفافية لدى وزارة الصحة فإنها تؤكد للجميع أن أبوابها مشرعة لكل المؤسسات ذات العلاقة للاطلاع على أعمالها وإحصائياتها، داعيًا المجتمع الدولي الذي يرى هذا الخداع يومياً من الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، بأن ينظر بعين ثاقبة إلى معاناة الشعب الفلسطيني وإلى انهيار المنظومة الصحية التي يجب أن تصان حتى في ظل النزاعات وتتوفر لها كل المقومات التي تمكنها من القيام بوظائفها بشكل تام .

وطالب الجهات كافة، بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة وظائفها في علاج آلاف المرضى والمصابين، كما طالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

27/10/2023 15:21:17