الفاتيكان: شعبان ودولتان الحل الوحيد لمستقبل السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أعاد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان التأكيد على موقف الكرسي الرسولي: "شعبان ودولتان، الحل الوحيد لمستقبل السلام".

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، في تصريحات للصحفيين على هامش حدث أقيم في مقر بلدية روما، إن "حل الشعبين والدولتين كان دائما ولا يزال يمثل موقف الكرسي الرسولي تجاه إسرائيل وفلسطين"، فضلا عن أنه "الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكنه أن يضمن مستقبل السلام والتقارب الهادئ، من خلال الحوار المباشر بين الطرفين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وطلب الكاردينال بارولين "من العالم أن ينظر بشكل خاص إلى الأطفال ضحايا هذا الصراع الجديد".

وردا على أسئلة الصحفيين، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان مجددا، "استعداد الكرسي الرسولي الكامل للمساهمة في حل سلمي للشرق الأوسط المطبوع بالتوترات والعنف"، وقال: "سنبذل كل ما بوسعنا، والبابا مستعد جدا لذلك".

وذكر الكاردينال بارولين، أن "في الوقت الحالي لا توجد فسحات كبيرة لوساطة الكرسي الرسولي"، لكن، "هناك احتمال من خلال حضور الكنيسة المحلية، ومن خلال البطريركية اللاتينية في القدس أن يكون هناك بعض الحوار وتبادل الرسائل، وعلى هذا الجانب نحن نحاول أن نفعل شيئا ما".

وفيما يتعلق بالاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، أعرب الكاردينال عن أمله بـ"ألا يكون هناك تفاقم في الوضع وأن يتم حله بطريقة أخرى".

وأضاف: أعتقد أن الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة إطلاق سراح الرهائن، فإذا أمكن حل مشكلة الرهائن، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة أقل إلحاحا لاتخاذ إجراءات ميدانية".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

27/10/2023 14:56:09