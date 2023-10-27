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أحمد هندي ينتزع ذهبية دورة هانغتشو البارالمبية بـدفع الجلة

10/27/2023 2:43:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11.93 مترا.
ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.
وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقة على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.
--(بترا)
س ح/م د/أس
27/10/2023 14:40:58

MENAFN27102023000117011021ID1107320377

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