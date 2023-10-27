أحمد هندي ينتزع ذهبية دورة هانغتشو البارالمبية بـدفع الجلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11.93 مترا.
ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.
وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقة على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.
--(بترا)
س ح/م د/أس
27/10/2023 14:40:58
MENAFN27102023000117011021ID1107320377
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