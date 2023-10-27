الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشيد بموقف بطريركية القدس من حرب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أعرب غبطة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل، والقيادات الروحية والزعامات الدينية الكبرى في روسيا، خلال اجتماع عقد أمس الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مساندة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومختلف القيادات الدينية الروسية، لموقف بطريركية الروم الأرثودكس المقدسية الصلب من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال البطريرك كيريل: "تهتم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بالمسيحيين الذين يعيشون في الأراضي المقدسة، ولديها موقف مبدئي وثابت هو أن المدنيين لا يجب أن يصبحوا أهدافا للهجمات المسلحة، بل يجب تقديم المساعدة والدعم لهم.

وأضاف البطريرك الروسي موجهاً كلامه للرئيس الروسي والقيادات الدينية الحاضرة: "أرغب، جنبًا إلى جنب معكم، في التعبير عن دعمنا المشترك لجهود بطريركية القدس، بقيادة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة، وندعو الجميع إلى عدم التراجع عن الجهود المشتركة لتحقيق سلام قوي وعادل في الأرض المقدسة".

وتابع الزعيم الروحي الأبرز في روسيا: "من السار جدًا أن الارتباط التقليدي بين روسيا والأرض المقدسة مستمر في التطور. وأرغب في التأكيد على أن الدولة الروسية تسعى للحفاظ على الروابط والتقاليد التاريخية، بما في ذلك التفاعل الثقافي مع البلدان والشعوب في الشرق الأوسط".

--(بترا)

س ح/م د/أس

27/10/2023 14:28:57