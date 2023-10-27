مئات المحامين البريطانيين يحذرون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 27 تشرين الأول (بترا)- أرسل مئات المحامين، المقيمين في المملكة المتحدة، خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لاتخاذ إجراء بشكل عاجل، محذرين من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يتم ارتكابها في غزة.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 محاميا بريطانيا، بمن فيهم رؤساء مراكز بارزين وأساتذة قانون، دعوا حكومة الحكومة البريطانية إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلين أنه يتم هناك ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وجاء في الرسالة أنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تمارس نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار والاستئناف الفوري للإمدادات الغذائية والطبية والمياه والوقود إلى غزة، وأنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن "تتخذ خطوات عاجلة" لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بعدم التشجيع أو المساعدة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول أخرى.
وطالب المحامون الحكومة أيضا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث أنه يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
رش/أس
27/10/2023 14:26:28
MENAFN27102023000117011021ID1107320375
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