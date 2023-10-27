مئات المحامين البريطانيين يحذرون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 27 تشرين الأول (بترا)- أرسل مئات المحامين، المقيمين في المملكة المتحدة، خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لاتخاذ إجراء بشكل عاجل، محذرين من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يتم ارتكابها في غزة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 محاميا بريطانيا، بمن فيهم رؤساء مراكز بارزين وأساتذة قانون، دعوا حكومة الحكومة البريطانية إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلين أنه يتم هناك ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وجاء في الرسالة أنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تمارس نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار والاستئناف الفوري للإمدادات الغذائية والطبية والمياه والوقود إلى غزة، وأنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن "تتخذ خطوات عاجلة" لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بعدم التشجيع أو المساعدة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول أخرى.

وطالب المحامون الحكومة أيضا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث أنه يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

رش/أس

27/10/2023 14:26:28