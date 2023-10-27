الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب المستوطنين مجازر في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل باعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين المتطرفين اليهود المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما استنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، التحريض الاستعماري العنصري ضد المواطنين الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش وعصاباتهما.

وأشارت إلى أن عددا من الاعتداءات والحملات التحريضية، مثل توزيع منشورات تهدد بقتل المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم قرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وذلك ترجمة للخيارات التي طرحها سموتريتش على الفلسطينيين التي تدعو لارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إضافة للاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقتها كما حصل في مسافر يطا بالخليل، والطيبة قرب رام الله".

واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل، ترجمة للحملات الإسرائيلية الهادفة لتشويه القضية الفلسطينية، وطالبت، مجددا، بوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على لجم عصابات بن غفير المسلحة وتفكيكها ورفع الغطاء السياسي عنها، والتعامل معها كتنظيمات وميليشيات إرهابية.

--(بترا)

م ف/م د/أس

27/10/2023 14:22:41