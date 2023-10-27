وقفات تضامنية في مختلف محافظات المملكة نصرة للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 27 تشرين الأول (بترا)- نظمت فعاليات شعبية، بعد صلاة اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني، فعالية تضامنية لدعم الصمود الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة .

ورفع المشاركون، الأعلام الأردنية والفلسطينية، مرددين هتافات تدين قصف الاحتلال لغزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.

ودعوا إلى تقديم جميع أشكال الدعم للغزيبن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، مؤكدين وقوف الشعب الأردني بقيادته الهاشمية إلى جانب الأشفاء الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة التي يتعرضون لها من قبل إسرائيل.

ونددوا بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وما تنتهجه بعض الدول في إنكار الحق الفلسطيني وهضم الحقيقيّة بكاملها.

كما نظمت فعاليات شعبية، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في الرابية، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون، بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة، مطالبين من خلال هتافاتهم بتدخل عالمي فوري لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء القطاع.

وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيّت الصمود الشعبي في غزة، ومقاومته للعدوان الإسرائيلي رغم وحشيته.

وفي محافظة إربد، شارك الآلاف بمسيرة حاشدة خرجت من مسجدي إربد الكبير والهاشمي وسط المحافظة عقب صلاة الجمعة تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بشنه عليها.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية هتافات، حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.

ونددوا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين.

وأقام حزب القدوة الأردني وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفالوجة، في الحي الشمالي من إربد.

وقال أمين عام الحزب إياد النجار إن إسرائيل تمارس عنجهية غير مسبوقة ضاربة كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها المدنيين والأبرياء والعزّل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية، مؤكدًا أن تلاحم الموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الموقف الشعبي هو موقف متقدم على كل المواقف.

وفي لواء بني كنانة، نفّذت الفعاليات الشعبية وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة في ساحة فرع نقابة المهندسين باللواء نصرة لأهل غزة. وطالب المشاركون بوقف العدوان البربري على غزة، وتوفير ممرات إنسانية، وآمنة، لإيصال المساعدات بشكل مستمر وكثيف، نظرا لحجم الدمار الذي لحق بالمنظومة الصحية والغذائية في القطاع.

وفي جرش، نظم عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية والحزبية عقب الصلاة اليوم، وقفات تضامنية، أكد المشاركون فيها، دور جلالة الملك ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهل غزة والجهود الذي يبذلها جلالته لوقف الحرب.

وهتف المشاركون بالنصر للأخوة في غزة وفلسطين، منددين بأفعال الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس من قتل للأطفال والنساء وكبار السن وهدم المنازل الآمنة وبيوت العبادة

وواصلت فاعليات حزبية وشعبية من مختلف ألوية محافظة الكرك، وقفاتها التضامنية، بجانب قلعة الكرك. وأكد المشاركون في الوقفة أن ما يتعرض له الأشقاء في غزة من ظلم ودمار من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واشتملت الوقفة، كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، والاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الميمون والهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.

وفي المفرق نظم مواطنون في قضاء رحاب، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة وقفة تضامنية مع أهالي غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وفي أعقاب انتهاء الصلاة وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة تجمع العشرات من المواطنين في رحاب، مرددين شعارات مناهضة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين من الرجال والنساء والأطفال التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.

وفي العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية مسيرة تضامنية انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط مدينة العقبة، وجالت شوارع المدينة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة للمقاومة في فلسطين.

وحيا المشاركون بالمسيرة التي شارك فيها عدد من نواب العقبة وأعيانها ورئيس مجلس المحافظة ووجهائها، صمود الشعب الفلسطيني، مرددين هتافات ورافعين شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية وتندد بالعدوان الإسرائيلي، مثمنين موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من القضية الفلسطينية، ووقوفهم خلف الجيش والأجهزة الأمنية واستمرار الوصاية الهاشمية على القدس.

وأكدوا وقوف الأردن بمختلف مكوناته مع الأشقاء في فلسطين، لافتين إلى أن الأردن رئة ثانية للأهل في فلسطين

وفي السلط، واصل حزب إرادة التأكيد على موقفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ نفذ وقفة حضرها مشاركون من كل أنحاء المملكة هتفوا بوقف العدوان المتواصل على الأشقاء فورًا وتأييد الموقف الأردني الصلب المناصر للأشقاء.

وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة إن العالم أجمع يرى الفاجعة كل يوم بشكل صور وفيديوهات تتناقل على شاشات التلفاز والهواتف المحمولة، ولكن هل فكّر هذا العالم بأطفال غزة الذين يحترقون، ويتفتت آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم أمام أعينهم.

وقال رئيس فرع حزب إرادة في محافظة البلقاء أحمد الفاعوري إن الأشقاء في قطاع غزة يتعرضون لكل أنواع القتل والتجويع وقصف المدارس والمنازل والمستشفيات وسط صمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين.

وحيا رئيس المجلس الوطني خميس عطية غزة وأهلها المرابطين في مواجهة الصهاينة وهي تقود حركة تحرير وطني من أجل فلسطين مؤكدا أن كل شيء ينفد في غزة إلا الرجولة والكبرياء والبطولة والشهادة.

وقال عضو المجلس المركزي عبدالعزيز الزيادات إننا نقف اليوم بمدينة السلط مؤازرين ومؤيدين للأشقاء الصامدين بغزة الذين يواجهون أبشع صور الإجرام والقتل والدمار على يد دولة مارقة لا تحترم المواثيق والقوانين الدولية.

وقال النائب محمد الظهراوي إنه لا مزاودة على الموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأشقاء، مشددا على أن ما يحدث هو مؤامرة على فلسطين بمشاركة أمريكية.

وقال عضو المجلس المركزي بحزب إرادة المهندس خلدون الخشمان إن الأردن بهذا الوقت العصيب يقف بقيادته الهاشمية للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية بتنفيذ عدوان غاشم على غزة لتهجير شعبها، مؤكدًا أن خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة كان واضحًا بأن ما يتعرض له أهل غزة هو حرب إبادة.

وطالب نقيب المقاولين الأردنيين أيمن الخضيري بإلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز مع الاحتلال بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا أن صراعنا مع العدو هو "صراع وجود لا صراع حدود".

ونفذت الفعاليات الشعبية في مخيم البقعة، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المشاركون في المسيرة، عبارات تندد بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في غزة من قصف وقتل وهدم للمنازل بدون أية رحمة، إضافة إلى منع وصول المساعدات والمستلزمات الطبية؛ ما يجعلها حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، منتقدين الصمت العالمي ضد ما يُجرى في غزة.

--(بترا)

م.ق/ع ف/ه ق/أ م/أ ع/ون/م د/ح أ

27/10/2023 14:12:01