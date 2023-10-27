الصحة العالمية: أكثر من ألف جثة تحت الأنقاض في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على سؤال عن عدد القتلى في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".
وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص استشهدوا في عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
27/10/2023 13:55:34
MENAFN27102023000117011021ID1107320372
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