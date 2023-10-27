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الصحة العالمية: أكثر من ألف جثة تحت الأنقاض في غزة

10/27/2023 2:43:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على سؤال عن عدد القتلى في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".
وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص استشهدوا في عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
27/10/2023 13:55:34

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