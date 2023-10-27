10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد عشرة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع.
من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية في غزة إنه استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة ومنزلا آخر في البريج، وسط القطاع.
وأضافت وزارة الداخلية بغزة، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا لعائلة "العبسي" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تجدد القصف على منطقة بئر النعجة في جباليا شمال قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
27/10/2023 13:49:13
MENAFN27102023000117011021ID1107320371
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