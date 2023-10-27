10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد عشرة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع.

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية في غزة إنه استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة ومنزلا آخر في البريج، وسط القطاع.

وأضافت وزارة الداخلية بغزة، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا لعائلة "العبسي" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تجدد القصف على منطقة بئر النعجة في جباليا شمال قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

27/10/2023 13:49:13