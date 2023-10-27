إصابات في نابلس والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 30 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وجنين واعتقلت المواطنين الثلاثين بزعم أنهم مطلوبون. كما أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخر بشظايا، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، واحد بالصدر والظهر، وآخر في الفخذ، فيما أصيب اثنان في أطرافهما السفلية، وآخران بشظايا.

--(بترا)

م.ف/أس

27/10/2023 13:48:31