إصابات في نابلس والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 30 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وجنين واعتقلت المواطنين الثلاثين بزعم أنهم مطلوبون. كما أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخر بشظايا، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، واحد بالصدر والظهر، وآخر في الفخذ، فيما أصيب اثنان في أطرافهما السفلية، وآخران بشظايا.
--(بترا)
م.ف/أس
27/10/2023 13:48:31
MENAFN27102023000117011021ID1107320370
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