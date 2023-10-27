استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث أعلن عن استشهاده.
وقالت الوزارة إن مواطنين اثنين أصيبا بشظايا الرصاص الحي، أيضا، خلال اقتحام مدينة قلقيلية نقلا على إثرها للمستشفى، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بلغ 110، إضافة لأكثر من 1900 مصاب، منذ السابع من شهر تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
27/10/2023 13:27:30
MENAFN27102023000117011021ID1107320368
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