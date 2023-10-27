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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في قلقيلية

10/27/2023 2:43:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث أعلن عن استشهاده.
وقالت الوزارة إن مواطنين اثنين أصيبا بشظايا الرصاص الحي، أيضا، خلال اقتحام مدينة قلقيلية نقلا على إثرها للمستشفى، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بلغ 110، إضافة لأكثر من 1900 مصاب، منذ السابع من شهر تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
27/10/2023 13:27:30

MENAFN27102023000117011021ID1107320368

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