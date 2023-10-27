استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 12 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- استُشهد، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها شمال الضفة الغربية .
وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، في بيان صحفي، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.
وفي وقت لاحق، وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد عبد السلام التركي (22 عاما).
وأكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إصابة 12 شابا برصاص الاحتلال، نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. وباستشهاد الشبان أبوالهيجا والعامر والتركي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الحالي إلى 109 شهداء، وأكثر من 1900 إصابة.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
27/10/2023 13:25:47
MENAFN27102023000117011021ID1107320367
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