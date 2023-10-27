استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 12 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 تشرين الأول (بترا)- استُشهد، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها شمال الضفة الغربية .

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، في بيان صحفي، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.

وفي وقت لاحق، وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد عبد السلام التركي (22 عاما).

وأكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إصابة 12 شابا برصاص الاحتلال، نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. وباستشهاد الشبان أبوالهيجا والعامر والتركي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الحالي إلى 109 شهداء، وأكثر من 1900 إصابة.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

27/10/2023 13:25:47