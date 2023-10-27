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سقوط طائرة موجهة مجهولة الهوية بطابا ومقذوف بمدينة نويبع

10/27/2023 2:43:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 27 تشرين الأول ( بترا)- كشف المتحدث العسكري المصري، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.
وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.
كما أفادت مصادر أمنية مصرية، الجمعة، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.
وأشارت إلى أن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
27/10/2023 13:23:16

MENAFN27102023000117011021ID1107320366

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