سقوط طائرة موجهة مجهولة الهوية بطابا ومقذوف بمدينة نويبع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 تشرين الأول ( بترا)- كشف المتحدث العسكري المصري، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.
وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.
كما أفادت مصادر أمنية مصرية، الجمعة، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.
وأشارت إلى أن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
27/10/2023 13:23:16
MENAFN27102023000117011021ID1107320366
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