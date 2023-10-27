اليونسكو تدعو للوقف الفوري للاعتداءات على المباني المدرسية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن القلق البالغ إزاء تأثير الأعمال العدائية الجارية في قطاع غزة والمرتكبة بحق التلاميذ والمهنيين العاملين في قطاع التعليم.

ودعت اليونسكو إلى حماية المباني التعليمية التي تتحول في معظم الأحيان إلى ملاجئ للسكان، وقالت إن استهدافها يتعارض مع القانون الدولي.

وأشارت إلى أن العمليات الحالية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أعقبت عملية حماس في 7 تشرين الأول، ينجم عنها أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جميع جوانب الحياة المدنية ولا سيما في التعليم.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم في غزة يضم أكثر من 625 ألف تلميذ و22 ألف معلم، وهم يعانون اليوم من وضع هش للغاية، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وذكـّرت اليونسكو جميع الأطراف بأن عليها الالتزام بالامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما القرار 2601 لعام 2021 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي: "يدين بشدة استمرار الهجمات والتهديدات بشن هجمات على المدارس والمدنيين الذين لهم صلة بالمدارس، بمن فيهم الأطفال والمدرسون، ويحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على الوقف الفوري لتلك الهجمات والتهديدات بشن هجمات، وعلى الامتناع عن الأعمال التي تعوق الحصول على التعليم".

ويبلغ عدد المدارس التابعة للأونروا في غزة 183 مدرسة، وقد باشرت في مطلع العام الدراسي الحالي بتقديم الخدمة لما يقرب من 300 ألف طالب.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

27/10/2023 13:07:21

