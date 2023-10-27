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استشهاد أربعة مزارعين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس

10/27/2023 2:43:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد أربعة مزارعين جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة كانت تقلهم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة مزارعين بمنطقة الزنة شرق خانيونس جنوب القطاع مما أدى إلى استشهاد أربعة مزارعين.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
27/10/2023 12:55:10

MENAFN27102023000117011021ID1107320364

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