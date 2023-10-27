استشهاد أربعة مزارعين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس

استشهاد أربعة مزارعين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس
التاريخ
10/27/2023 2:43:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 تشرين الأول (بترا)- استشهد أربعة مزارعين جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة كانت تقلهم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة مزارعين بمنطقة الزنة شرق خانيونس جنوب القطاع مما أدى إلى استشهاد أربعة مزارعين.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
27/10/2023 12:55:10
MENAFN27102023000117011021ID1107320364
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