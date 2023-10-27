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الاحتلال يتعمد استهداف المحال التجارية والأراضي الزراعية

10/27/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يتعمد قصف المنشآت التجارية ونقاط تخزين وبيع المواد الغذائية لمفاقمة الكارثة الإنسانية وتسريع نفادها من الأسواق.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: أن"الاحتلال يتعمد قصف وتخريب الأراضي المزروعة بالخضروات ويمنع وصول المزارعين لها، حيث ألحق القصف دمارا بآلاف الدونمات من المزروعات.
--(بترا)
أش/م ق/أس
27/10/2023 12:39:38

MENAFN27102023000117011021ID1107320363

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