الاحتلال يتعمد استهداف المحال التجارية والأراضي الزراعية

الاحتلال يتعمد استهداف المحال التجارية والأراضي الزراعية
التاريخ
10/27/2023 2:43:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يتعمد قصف المنشآت التجارية ونقاط تخزين وبيع المواد الغذائية لمفاقمة الكارثة الإنسانية وتسريع نفادها من الأسواق.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: أن"الاحتلال يتعمد قصف وتخريب الأراضي المزروعة بالخضروات ويمنع وصول المزارعين لها، حيث ألحق القصف دمارا بآلاف الدونمات من المزروعات.
--(بترا)
أش/م ق/أس
27/10/2023 12:39:38
MENAFN27102023000117011021ID1107320363
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