قافلة مساعدات ووفد طبي يدخل قطاع غزة
التاريخ
10/27/2023 2:43:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 تشرين الأول (بترا)- دخل وفد طبي مكون من 10 أطباء أجانب، إضافة إلى دخول 10 شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري .
وقال مكتب إعلام معبر رفح، إن الشاحنات التي دخلت صباح اليوم الجمعة، تحمل مياه ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ بداية الحرب إلى 84 شاحنة فقط.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
27/10/2023 12:35:57
MENAFN27102023000117011021ID1107320362
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