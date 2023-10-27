قافلة مساعدات ووفد طبي يدخل قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 تشرين الأول (بترا)- دخل وفد طبي مكون من 10 أطباء أجانب، إضافة إلى دخول 10 شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري .

وقال مكتب إعلام معبر رفح، إن الشاحنات التي دخلت صباح اليوم الجمعة، تحمل مياه ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ بداية الحرب إلى 84 شاحنة فقط.

--(بترا)

أ ش/م ق/أس

27/10/2023 12:35:57