مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية
التاريخ
10/27/2023 2:43:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- ارتفع مؤشر نيكي الياباني من أقل مستوى في 3 أسابيع في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وسط مكاسب أسهم الرقائق.
وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.27 بالمئة إلى 30991 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.86 بالمئة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
فيما ارتفع المؤشر توبكس بنحو 1.37 بالمئة عند 2254 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بأٌقل من 0.1 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
27/10/2023 12:30:01
MENAFN27102023000117011021ID1107320361
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