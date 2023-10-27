مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- ارتفع مؤشر نيكي الياباني من أقل مستوى في 3 أسابيع في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وسط مكاسب أسهم الرقائق.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.27 بالمئة إلى 30991 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.86 بالمئة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.

فيما ارتفع المؤشر توبكس بنحو 1.37 بالمئة عند 2254 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بأٌقل من 0.1 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

27/10/2023 12:30:01