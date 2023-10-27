انتخاب السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان أسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات.

وقال حامل ختم الحكام في ماليزيا سيد دانيال أحمد في بيان نقلته وكالة "برناما"، إن مؤتمر مجلس الحكام الملايويين وافق على أن يكون السلطان إبراهيم هو الملك السابع عشر ليحل مكان الملك الحالي السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه الذي تنتهي فترة ولايته في كانون الثاني المقبل.

كما اتفق المجلس على انتخاب حاكم ولاية فيراق الماليزية السلطان، نظرين شاه، نائبا للملك لنفس الفترة .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

27/10/2023 12:27:27