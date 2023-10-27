مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تجوب شوارع مانهاتن بنيويورك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 تشرين الأول (بترا)- شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، مساء أمس، في مسيرة ضخمة للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين العزل في القطاع.
ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل للجيش الإسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.
ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين .
-- (بترا)
م د/أس
27/10/2023 11:59:44
MENAFN27102023000117011021ID1107320359
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