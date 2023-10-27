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مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تجوب شوارع مانهاتن بنيويورك

10/27/2023 2:43:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 27 تشرين الأول (بترا)- شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، مساء أمس، في مسيرة ضخمة للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين العزل في القطاع.
ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل للجيش الإسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.
ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين .
-- (بترا)
م د/أس
27/10/2023 11:59:44

MENAFN27102023000117011021ID1107320359

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