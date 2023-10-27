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أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

10/27/2023 2:43:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
واستقرت أسعار الذهب دون مستويات 2000 دولار للأونصة، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.
وارتفع الذهب نحو 9 بالمئة مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للأحداث في الشرق الأوسط التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
27/10/2023 11:51:34

MENAFN27102023000117011021ID1107320358

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