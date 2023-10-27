أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
واستقرت أسعار الذهب دون مستويات 2000 دولار للأونصة، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.
وارتفع الذهب نحو 9 بالمئة مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للأحداث في الشرق الأوسط التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
27/10/2023 11:51:34
MENAFN27102023000117011021ID1107320358
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