وزير الاتصال الحكومي يستذكر الشاعر الراحل الزيودي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- استذكر وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الشاعر الراحل حبيب الزيودي التي تصادف اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الحادية عشرة لوفاته.

وأكد المبيضين على دور الراحل الزيودي في إثراء المشهد الثقافي والعربي من خلال دواوينه الشعرية وقصائده وأغانيه التي تغنت بالأردن وترابه.

وأشار المبيضين إلى إسهامات الزيودي العديدة في جميع المناصب التي شغلها سواء في بيت الشعر الأردني الذي أسسه عام 1999 وعمل مديرا له، إضافة لعمله كمساعد لرئيس الجامعة الأردنية للشؤون الثقافية، وكاتب في جريدة الرأي الأردنية في زاويته اليومية "قفا نحك"، إلى جانب ما قدمه في التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية ووزارة الثقافة.

يشار إلى أن الراحل الزيودي أصدر خمسة دواوين شعرية وهي: الشيخ يحلم بالمطر عام 1986 وطواف المغني عام 1990 وناي الراعي عام 1990، ومنازل أهلي عام1997و غيم على العالوك والذي صدر بعد وفاته عام 2013.

كما كتب الزيودي أكثر من 40 نصا غنائيا تغنى بها كبار النجوم الأردنيين والعرب، إضافة إلى عشرات القصائد المنشورة في المجلات الأدبية العربية والأردنية.

ونال الشاعر الزيودي عددا من الجوائز الأدبية منها جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع وجائزة مؤسسة شومان وجائزة سعاد الصباح للشعر وجائزة الدولة التشجيعية للشعر.

--(بترا)

هـ أ/أس

27/10/2023 11:48:07