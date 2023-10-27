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الشيخة جواهر فى ختام مهرجان الشارقة السينمائى: أطفال فلسطين علمونا الصبر

10/27/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال و الشباب، فى حفل ختام المهرجان المقام حاليا، على توجيه رسالة لأطفال فلسطين.



وقالت الشيخة جواهر فى كلمتها:" إحنا فى حضرة السينما و سحر
الخيال نجتمع فى الشارقة لنكرم صناع الأفلام كنا مع موعد مع 81 حكاية حيث تنبض الثقافة بالحياة والابداع، وبدأنا المهرجان بحكاية فلسطينية ونفى بوعدنا وذهاب ريع المهرجان بالكامل لأطفال فلسطين الذين علمونا هؤلاء كيف يكون الصبر وكيف تولد الأحلام والإرادة ليتحولوا أبطال مشاهد تتناقلها كل الشاشات".



وأقيم مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال
والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر
االجارى.وقدم المهرجان
خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من
دول تشارك لأول مرة في الحدث.



وشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما استضافت
منصة "السجادة الخضراء"،، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".



وكانت الدول
المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.


















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