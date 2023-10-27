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القائمة الكاملة لـ جوائز مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

10/27/2023 2:42:03 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مهرجان الشارقة السينمائ الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة التي أقيمت في الفترة ما بين 22 إلى 28 أكتوبر الجاري عن جوائز هذه السنة وجاءت كـ التالي:
افضل فيلم روائي طويل هو الفيلم السوري "نزوح". افضل فيلم قصير هو الفيلم الإيراني "دودة القز". افضل فيلم خليجي قصير هو فيلم "سكون". افضل فيلم رسوم متحركة طويلة هو فيلم "تلة حصي". افضل فيلم رسوم متحركة قصيرة هو فيلم النرويجي البلجيكي"Titina". افضل فيلم من صنع الطلبة هو فيلم "hope”. افضل فيلم من صنع الاطفال واليافعين هو فيلم "ضمير متصل". تنوية خاص لـ فيلمي "قبلة القطة" و "حادي العيس".
تكريم خاص لـكل من : الدكتور والمؤلف مدحت العدل سونجكيو تشو محمد حاي غدير السبتي محمد الكندي محمد قبلاوي - رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية مونيكا واهي الناقد الفني أحمد شوقي توماس داناي سحر عبد الله توماس كوتشيرا عبدالرحمن الغنام جيزا م. توث تكريم خاص للفنان السوري سامر المصري تكريم خاص لـ الاعلامي ايمن النمر و أقيم مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.
وقدم المهرجان
خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من
دول تشارك لأول مرة في الحدث. وشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".
وكانت الدول
المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

















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