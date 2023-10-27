Saturday, 28 October 2023 06:44 GMT

عازفة الفيولينة العالمية أميرة أبو زهرة لأول مرة بدار الأوبرا المصرية.. 5 نوفمبر

10/27/2023 2:42:03 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الصوليست المصرية عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة والحاصلة على عدة جوائز عالمية ، حفلاً موسيقياً مع أوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى
بقيادة المايسترو العالمى فلاديمير فيدوسييف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم، في الثامنة مساءً.





أميرة أبو زهرة




ويتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهى رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج اماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم 1 لبيوترايليتش تشايكوفسكى.



يذكر أن تشايكوفسكي مؤلف موسيقي روسي ويعتبر بطل تطوير الموسيقي الروسية الحديثة ، اتجه إلى دراسة الموسيقى في معهد الموسيقى بسانت بطرسبرغ من عام 1862 إلى 1866 م. ينتمي تشايكوفسكي إلى العصر الرومانسي. وتتضمن مؤلفاته سيمفونيات ومؤلفات للأوبرا والباليه وموسيقى الآلات وموسيقى الحجرة والأغنيات. وتشمل أعماله لموسيقى الباليه بحيرة البجع والجميلة النائمة وكسارة البندق. كما ألّف كونشرتو للبيانو وأوبرا يوجين أونيجين. ولد تشايكوفسكي في أسرة من الطبقة المتوسطة وتلقى تعليمه ليصبح موظفا. لكنه امتهن الموسيقى ضد رغبة أسرته والتحق بكونسرفتوار سانت بطرسبرج عام 1862 وتخرّج منه عام 1865.
















MENAFN27102023000132011024ID1107320354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث