سمسم شهاب يتلقى عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب في إمبابة

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- Youm7) يتلقى حاليا المطرب سمسم شهاب عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب بمنطقة إمبابة والتى رحلت أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وحرص على الحضور الفنان صبحي خليل.
يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.
فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.
وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، وأهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها وقتها.
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