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سمسم شهاب يتلقى عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب في إمبابة

10/27/2023 2:42:02 PM
(MENAFN- Youm7) يتلقى حاليا المطرب سمسم شهاب عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب بمنطقة إمبابة والتى رحلت أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وحرص على الحضور الفنان صبحي خليل.











يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.



فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.



وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، وأهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها وقتها.














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