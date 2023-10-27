كارول سماحة: مجازر غزة أثبتت للعالم إن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين

(MENAFN
- Youm7) نددت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يقوم بها على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم أثبتت للعالم أجمع أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين، مشيرة إلى أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة االتي تدعي حماية حقوق الإنسان.
وكتب كارول، عبر حسابها على منصة ×: "مجازر غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين، وأحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد".
وفي تلك السياق، قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجارى، وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.
MENAFN27102023000132011024ID1107320352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.