كارول سماحة: مجازر غزة أثبتت للعالم إن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين

MENAFN - Youm7) نددت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يقوم بها على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم أثبتت للعالم أجمع أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين، مشيرة إلى أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة االتي تدعي حماية حقوق الإنسان.

وكتب كارول، عبر حسابها على منصة ×: "مجازر غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين، وأحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد".

وفي تلك السياق، قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجارى، وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.







