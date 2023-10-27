قلوبنا معهم.. شهد طفلة مصرية عبرت عن تضامنها مع أطفال غزة بلوحات فنية

MENAFN - Youm7) يتابع أطفال مصر مايحدث في غز من مجازر وإبادة وجرائم بحق أطفال فلسطين، والتي تسجل في مقاطع فيديو وصور تعرض ليلاً ونهاراً على نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار حزن الأطفال المصريين وتعاطفهم، الذي دفعهم للتعبير عن حزنهم وتعاطفهم معهم برسم لوحات فنية عنهم للتضامن معهم ومع قضية بلادهم فلسطين.

لوحة لشهد





ومن أطفال مصر الذين عبروا عن المأساة التي يعيشها الأطفال في غز ، هي شهد رضا، الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عاما، فأخذت القلم وبدأت ترسم لوحة فنية تعبر فيها عن شعور الأطفال الفلسطينين، لوحة لطفلتين يحتضنان بعضهما وهما يشعران بالخوف والقلق والحزن وبرغم ذلك يحاولان أن يحميا ويطمئنا بعضهما حتى يتحملا الأيام الصعبة التي يعيشونها منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

لوحة عن المسجد الأقصى





وتحدثت شهد رضا وهى فى الصف الأول الاعدادي، عن اتجاهها لرسم لوحة عن فلسطين، وأطفال غزة، قائلة لـ" اليوم السابع":"كنت عايزة أعبر عن حبي للقدس وفلسطين، فرسمت المسجد الأقصى وفوقه طائر بعلم فلسطين يرفرف فوقه، لمكانته الدينية عند المسلمين، ورسمت لوحة لطفلتين فلسطينتين وأعبر فيها عن إحساس الخوف اللي أطفال فلسطين بيحسوا بيه دلوقتي، وحبيت أوضح شعورهم بعدم الأمان".

شهد بجانب لوحاتها الفنية

تابعت:"بحزن أوى لما بشوف صور ومقاطع الفيديو عن أطفال غزة وبدعيلهم كتير، ورغم كده ظاهرين للعالم وهما بيتحلوا بالشجاعة والصمود، وعايزة أقولهم أصبروا فإن نصر الله آت، وتتحرر فلسطين ويعيشوا فى آمان وسلام".

وعن بداية شهد رحلتها مع الرسم، قالت :" أنا بدأت أرسم من وأنا عندى 6 سنين، علمت نفسى بنفسى من خلال متابعتى لقنوات الرسم على الإنترنت، وبابا وماما بيشجعونى دايماً وبيوفروا كل الأدوات والخامات اللى بحتاجها وكمان ماما بتشترك لى في مسابقات ومعارض فنية ".