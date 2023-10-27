قلوبنا معهم.. شهد طفلة مصرية عبرت عن تضامنها مع أطفال غزة بلوحات فنية

(MENAFN
- Youm7) يتابع أطفال مصر مايحدث في غز من مجازر وإبادة وجرائم بحق أطفال فلسطين، والتي تسجل في مقاطع فيديو وصور تعرض ليلاً ونهاراً على نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار حزن الأطفال المصريين وتعاطفهم، الذي دفعهم للتعبير عن حزنهم وتعاطفهم معهم برسم لوحات فنية عنهم للتضامن معهم ومع قضية بلادهم فلسطين.
لوحة لشهد
ومن أطفال مصر الذين عبروا عن المأساة التي يعيشها الأطفال في غز ، هي شهد رضا، الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عاما، فأخذت القلم وبدأت ترسم لوحة فنية تعبر فيها عن شعور الأطفال الفلسطينين، لوحة لطفلتين يحتضنان بعضهما وهما يشعران بالخوف والقلق والحزن وبرغم ذلك يحاولان أن يحميا ويطمئنا بعضهما حتى يتحملا الأيام الصعبة التي يعيشونها منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
لوحة عن المسجد الأقصى
وتحدثت شهد رضا وهى فى الصف الأول الاعدادي، عن اتجاهها لرسم لوحة عن فلسطين، وأطفال غزة، قائلة لـ" اليوم السابع":"كنت عايزة أعبر عن حبي للقدس وفلسطين، فرسمت المسجد الأقصى وفوقه طائر بعلم فلسطين يرفرف فوقه، لمكانته الدينية عند المسلمين، ورسمت لوحة لطفلتين فلسطينتين وأعبر فيها عن إحساس الخوف اللي أطفال فلسطين بيحسوا بيه دلوقتي، وحبيت أوضح شعورهم بعدم الأمان".
شهد بجانب لوحاتها الفنية
تابعت:"بحزن أوى لما بشوف صور ومقاطع الفيديو عن أطفال غزة وبدعيلهم كتير، ورغم كده ظاهرين للعالم وهما بيتحلوا بالشجاعة والصمود، وعايزة أقولهم أصبروا فإن نصر الله آت، وتتحرر فلسطين ويعيشوا فى آمان وسلام".
وعن بداية شهد رحلتها مع الرسم، قالت :" أنا بدأت أرسم من وأنا عندى 6 سنين، علمت نفسى بنفسى من خلال متابعتى لقنوات الرسم على الإنترنت، وبابا وماما بيشجعونى دايماً وبيوفروا كل الأدوات والخامات اللى بحتاجها وكمان ماما بتشترك لى في مسابقات ومعارض فنية ".
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