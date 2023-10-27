حكاية عيشها بفرحة.. نصائح لدعم ذوى الهمم وتقوية عزيمتهم

(MENAFN
- Youm7) يتابع الكثير خلال هذه الفترة حكاية "عيشها بفرحة "، عن كتاب "55 مشكلة حب " للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناة
ON، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور قصته حول "يسر" التي تتعرض للحادث يجعلها تجلس على كرسى متحرك، وتخلى عنها خطيبها ولكنها لم تستسلم وقاومت إعاقتها ودرست الإخراج واتجهت للعمل بهذا المجال، ولأن نموذج "يسر" يوجد فى الكثير من منازلنا، نستعرض في هذا التقرير، نصائح لدعم ذوى الهمم، ليحققوا أحلامهم، وفقاً لما ذكره موقع "لايف هاك
".
نصائح لدعم ذوى الهمم
التركيز على قدراتهم
يجب على العائلة أن تركز على قدرات ومواهب ابنهما أو ابنتهما من ذوى الهمم، وليس على إعاقتهم ويدعمونهم ويحفزونهم على التفوق والنجاح حتى يحققون مايحلمون به.
حكاية عيشها بفرحه
التعامل بطريقة طبيعية
يجب على أفراد العائلة أن يتعاملوا بطريقة طبيعية مع الابن أو الابنة التي من ذوى الهمم، حتى لا يشعروهم بالعجز ويجعلونهم يشعرون بأنهم أشخاص طبيعيين مثلهم مثل أشقائهم الطبيعيين.
مسلسل عيشها بفرحه
السؤال قبل تقديم المساعدة
يحاول الشخص الذى يعانى من إعاقة معينة أن يساعد نفسه بنفسه دون أن يطلب شيئا من أحد حتى لا يشعر بالعجز وقلة الحيلة، لذلك يفضل أن يسأله الشخص المتطوع لمساعدته بـ" هل يحتاج لمساعدة من عدمه؟"، حتى لا يشعره بالحرج.
مشهد من مسلسل عيشها بفرحه
تجنب إظهار الشفقة أو التعاطف
الأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا ضحايا، حتى يظهر لهم الآخرين تعاطفهم أو يشعرونهم بقلة حيلتهم حتى لايفقدونهم ثقة بأنفسهم، ويشعرونهم بالإحراج.
التفاعل مع ذوى الهمم
يجب على أفراد العائلة أن يتفاعلوا مع أفراد عائلتهم من ذوى الهمم، بالتحدث معهم ومشاركتهم في كل شيء حتى يشعرونهم بأنهم أشخاص طبيعيين مثلهم.
MENAFN27102023000132011024ID1107320350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.