حكاية عيشها بفرحة.. نصائح لدعم ذوى الهمم وتقوية عزيمتهم

MENAFN - Youm7) يتابع الكثير خلال هذه الفترة حكاية "عيشها بفرحة "، عن كتاب "55 مشكلة حب " للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناةON، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور قصته حول "يسر" التي تتعرض للحادث يجعلها تجلس على كرسى متحرك، وتخلى عنها خطيبها ولكنها لم تستسلم وقاومت إعاقتها ودرست الإخراج واتجهت للعمل بهذا المجال، ولأن نموذج "يسر" يوجد فى الكثير من منازلنا، نستعرض في هذا التقرير، نصائح لدعم ذوى الهمم، ليحققوا أحلامهم، وفقاً لما ذكره موقع "لايف هاك".





نصائح لدعم ذوى الهممالتركيز على قدراتهم

يجب على العائلة أن تركز على قدرات ومواهب ابنهما أو ابنتهما من ذوى الهمم، وليس على إعاقتهم ويدعمونهم ويحفزونهم على التفوق والنجاح حتى يحققون مايحلمون به.

حكاية عيشها بفرحه





التعامل بطريقة طبيعية

يجب على أفراد العائلة أن يتعاملوا بطريقة طبيعية مع الابن أو الابنة التي من ذوى الهمم، حتى لا يشعروهم بالعجز ويجعلونهم يشعرون بأنهم أشخاص طبيعيين مثلهم مثل أشقائهم الطبيعيين.

مسلسل عيشها بفرحه





السؤال قبل تقديم المساعدة

يحاول الشخص الذى يعانى من إعاقة معينة أن يساعد نفسه بنفسه دون أن يطلب شيئا من أحد حتى لا يشعر بالعجز وقلة الحيلة، لذلك يفضل أن يسأله الشخص المتطوع لمساعدته بـ" هل يحتاج لمساعدة من عدمه؟"، حتى لا يشعره بالحرج.

مشهد من مسلسل عيشها بفرحه





تجنب إظهار الشفقة أو التعاطف

الأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا ضحايا، حتى يظهر لهم الآخرين تعاطفهم أو يشعرونهم بقلة حيلتهم حتى لايفقدونهم ثقة بأنفسهم، ويشعرونهم بالإحراج.

التفاعل مع ذوى الهمم

يجب على أفراد العائلة أن يتفاعلوا مع أفراد عائلتهم من ذوى الهمم، بالتحدث معهم ومشاركتهم في كل شيء حتى يشعرونهم بأنهم أشخاص طبيعيين مثلهم.