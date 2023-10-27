كيف تتحكم فى مشاعر الغضب عند الانفعال الشديد؟ عبر عن مخاوفك وفكر قبل الكلام

MENAFN - Youm7) كثير من الأحيان يشعر الشخص عند قيامه بعمله، أنه غير قادر على التحكم بغضبه وقد يثير أعصابه بعض الأمور البسيطة التي لا يمكن أن تغضب أحد، ولكن من كثرة الانفعال والضغط، قد ينفجر الشخص في أي وقت، مهما كان الشخص الذى أمامه، ويفقد أعصابه ، مما قد يحدث العديد من المشاكل التي هو في غنى عنها، ويوجد بعض الأمور التي يمكن أن يجعل الشخص أن يسيطر على غضبه بشكل سليم، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "mayoclinic".

نصائح للسيطرة على الغضب:فكر قبل التحدث:

قد يشعر الشخص ببعض من الانفعال ودخوله في نوبة من الغشب الشديد، التي لا يكون قادر على الخروج منها، مما قد يشعر بعدها بالندم، ولهذا على الشخص أن ينتظر بعض الوقت ليجمع أفكاره، بعض الوقت قبل أن يتحدث ويشعر بعدها بالندم.



مشاعر الغضب

عبر عن مخاوفك بعد أن تهدأ:

بعد أن يفكر الشخص بوضوح ويعبر عن إحباطه ومشاعره بشكل هادئ، مع ذكر المخاوف التي يشعر بها، دون أن يؤذى الآخرين أو أن يحاول السيطرة عليهم بأى شكل من الأشكال.

ممارسة بعض التمارين الرياضية:

من السهل التقليل من مشاعر التوتر عن طريق النشاط البدنى المتمثل في التمارين الرياضية، مثل المشى السريع أو الجرى أو أي نشاط بدى مختلف، لأن التوتر من السهل أن يجعل الشخص يشعر بالغضب.

الحصول على فترة من الراحة:

يجب على كل شخص أن يحصل على بعض من الراحة، لإن ذلك الأمر هام، مما يقلل من مشاعر التوتر الذى يشعر به الشخص والحالة المزاجية تكون أفضل، مما يجعل الشخص لديه القدرة على التعامل مع مشاعر الغضب فيما بعد.

عدم حمل الضغينة:

من المعروف أن التسامح وسيلة قوية، لعدم جعل الغضب يسيطر على الشخص، فقد يشعر الشخص بمشاعر المرارة أو الظلم، ولهذا على الشخص عدم جعل المشاعر السلبية أن تسيطر عليه، ولا يحمل أي ضغينة لأى شخص حتى يشعر بالراحة والهدوء.

استخدام الفكاهة لتنفيس التوتر:

يوجد طريقة جيدة وهى لجوء الشخص لمواجهة مشاعر الغضب التي يشعر بها، من خلال التخلص منها بإستخدام الفكاهة والمرح، مع التخلص من أي توقعات غير واقعية، مع الحذر من عدم السخرية من مشاعر الآخرين.

مشاعر الغضب



