كيف تتحكم فى مشاعر الغضب عند الانفعال الشديد؟ عبر عن مخاوفك وفكر قبل الكلام

(MENAFN
- Youm7) كثير من الأحيان يشعر الشخص عند قيامه بعمله، أنه غير قادر على التحكم بغضبه وقد يثير أعصابه بعض الأمور البسيطة التي لا يمكن أن تغضب أحد، ولكن من كثرة الانفعال والضغط، قد ينفجر الشخص في أي وقت، مهما كان الشخص الذى أمامه، ويفقد أعصابه ، مما قد يحدث العديد من المشاكل التي هو في غنى عنها، ويوجد بعض الأمور التي يمكن أن يجعل الشخص أن يسيطر على غضبه بشكل سليم، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "mayoclinic".
نصائح للسيطرة على الغضب:
فكر قبل التحدث:
قد يشعر الشخص ببعض من الانفعال ودخوله في نوبة من الغشب الشديد، التي لا يكون قادر على الخروج منها، مما قد يشعر بعدها بالندم، ولهذا على الشخص أن ينتظر بعض الوقت ليجمع أفكاره، بعض الوقت قبل أن يتحدث ويشعر بعدها بالندم.
مشاعر الغضب
عبر عن مخاوفك بعد أن تهدأ:
بعد أن يفكر الشخص بوضوح ويعبر عن إحباطه ومشاعره بشكل هادئ، مع ذكر المخاوف التي يشعر بها، دون أن يؤذى الآخرين أو أن يحاول السيطرة عليهم بأى شكل من الأشكال.
ممارسة بعض التمارين الرياضية:
من السهل التقليل من مشاعر التوتر عن طريق النشاط البدنى المتمثل في التمارين الرياضية، مثل المشى السريع أو الجرى أو أي نشاط بدى مختلف، لأن التوتر من السهل أن يجعل الشخص يشعر بالغضب.
الحصول على فترة من الراحة:
يجب على كل شخص أن يحصل على بعض من الراحة، لإن ذلك الأمر هام، مما يقلل من مشاعر التوتر الذى يشعر به الشخص والحالة المزاجية تكون أفضل، مما يجعل الشخص لديه القدرة على التعامل مع مشاعر الغضب فيما بعد.
عدم حمل الضغينة:
من المعروف أن التسامح وسيلة قوية، لعدم جعل الغضب يسيطر على الشخص، فقد يشعر الشخص بمشاعر المرارة أو الظلم، ولهذا على الشخص عدم جعل المشاعر السلبية أن تسيطر عليه، ولا يحمل أي ضغينة لأى شخص حتى يشعر بالراحة والهدوء.
استخدام الفكاهة لتنفيس التوتر:
يوجد طريقة جيدة وهى لجوء الشخص لمواجهة مشاعر الغضب التي يشعر بها، من خلال التخلص منها بإستخدام الفكاهة والمرح، مع التخلص من أي توقعات غير واقعية، مع الحذر من عدم السخرية من مشاعر الآخرين.
مشاعر الغضب
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