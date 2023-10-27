كيف تحول البطيخ إلى رمز للمقاومة الفلسطينية؟ فكرة وثقها الأطلس

MENAFN - Youm7) في محاولة للتحايل على خورازميات فيسبوك التي تقلل من وصول المحتوى المتعلق بفلسطين منذ اندلعت الحرب الأخيرة ضد غزة، لجأ الكثيرون إلى استخدام البطيخ للإشارة إلى العلم الفلسطيني. الحيلة نفسها استخدمها متظاهرون في الغرب، حيث تحظر القوانين رفع العلم الفلسطيني فرسموا قطعة بطيخ على اللوحات المطالبة بتحرير فلسطين خلال تظاهراتهم.

ولكن هذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ سنوات طويلة أصبح البطيخ

رمزا للمقاومة الفلسطينية، ولمعرفة القصة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "hyperallergic".



جدارية

البطيخ لا يعتبر فاكهة صيفية شهية، يعشقها الجميع ويحب يتناولها فى الطقس الحار ليشعر بالانتعاش فقط، ولكن في فلسطين يعتبر البطيخ رمزا للمقاومة والنضال، وذلك بسبب لون البطيخ الذى يطابق لون العلم الفلسطيني.

وتعود بداية القصة إلى عام 1967، حين منعت حكومة الاحتلال حمل العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، وأى طريقة لإظهاره بأى طريقة أو بأخرى سيؤدى إلى السجن، ولهذا أصبح البطيخ، رمزا للمقاومة لأنه يحتوى على اللون الأخضر والأسود والأبيض، وهي ألوان العلم الفلسطيني ويعتبر وسيلة خفية للفلسطينيين لإظهار الفخر الوطنى، حتى أصبح حمل شريحة من البطيخ الطازج في الخارج عملا احتجاجيا.



الشال الفلسطينى بألوان العلم

وفى الثمانينات، أغلقت قوات الاحتلال معرضا فنيا كبيرا في رام الله، واعتقلت 3 من الفنانين، لدمج ألوان العلم الفلسطيني في أعمالهم الفنية، ويعتبر هذا الفن هو فن سياسى، وكان على الفنانين أن يعرضوا اللوحات على الجيش الإسرائيلي قبل عرضها، مع حصول كل لوحة على ختم بأنها جيدة أو سيئة من وجهة نظرهم.



قبل نكبة عام 1948، كانت فلسطين تشتهر بزراعة البطيخ، في جنين

وبعد ان بدأت قوات احتلال الاسرائيلى في احتلال الأحياء الفلسطينية، تدهورت زراعته في فلسطين.



لوحة

وقد استعاد الفلسطنيون البطيخ كفن احتجاجى، ضد أعمال قوات الاحتلال، وقد قام أحد الفنانين بعمل لوحة لفن ساخر، بعنوان قصة البطيخ، وظهرت في الأطللس الفلسطيني.



وقد رسم العديد من الفنانين بعض اللوحات التي تم تفسيرها على وسائل التواصل الاجتماعى بأنها تخص العلم، والبطيخ يظهر في التصاميم الجرافيكية واللوحات والجداريات، والرسومات والقمصان.





بطيخ



