قابل للطى ومتعدد الاستخدامات.. كيف تختار الأثاث المثالي للمساحات الصغيرة؟

MENAFN - Youm7) قد يصادف أن يكون منزلك أصغر حجمًا، ويحتاج منك إلى عناية أكثر سواء في اختيار حجم الأثاث أو الزخار التي تزينه، بالإضافة إلى احتماليةأن تلمسي فيه بعض من الفوضى، لذلك لابد أن تكون كافة الاختيارات مناسبة للمساحات الصغيرة ، ويمكن اتباع بعض النصائح التالية للحصول على أقصى استفادة من المساحة المتاحة، وفقًا لما نشره موقع" Thespruce"





الاثاث لمساحات صغيرة





قياس المساحة:



قبل شراء أي قطعة أثاث، قومى بقياس المساحة التي تنوي وضع الأثاث فيها. قياسات دقيقة ستساعدك في اختيار القطع المناسبة التي تناسب المساحة.





الأثاث المتعدد الاستخدامات:

ابحثي عن القطع التي توفر وظائف متعددة. مثلاً، يمكنك اختيار أريكة يمكن تحويلها إلى سرير، أو طاولة قهوة تحتوي على أدراج لتوفير مساحة تخزين إضافية.

الأثاث المدمج:

يفضل البحث عن الأثاث المدمج الذي يتضمن وحدات تخزين مدمجة. مثلاً، خزائن الحائط أو السراير التي تحتوي على أدراج.

الأثاث القابل للطي:



اختارى أثاثًا يمكن طيه عند عدم الاستخدام لتوفير المزيد من المساحة. مثال لذلك الطاولات القابلة للطي أو الكراسي القابلة للطي.

أثاث لمساحات صغيرة





الأثاث الشفاف:

يفضل استخدام الأثاث الشفاف مثل الطاولات الزجاجية أو الكراسي البلاستيكية الشفافة. هذه القطع تعطي شعورًا بالانسيابية وتجعل المساحة تبدو أكبر.

الأثاث بحجم مناسب:

اختارى قطع الأثاث بحجم مناسب للمساحة. تجنبي شراء قطع ضخمة تسد المساحة وتجعلها تبدو ضيقة.

الأثاث العملي:

اختارى قطع الأثاث التي توفر مساحة تخزين إضافية. على سبيل المثال، طاولات جانبية تحتوي على أدراج أو رفوف.

الألوان الفاتحة:

استخدام ألوان فاتحة للأثاث والجدران، فهي تعكس الضوء وتجعل المساحة تبدو أكبر وأكثر انتعاشًا.

استغلال الجدران:

استخدام الجدران بشكل فعال لتوفير مساحة التخزين عن طريق تركيب رفوف عائمة أو خزائن جدارية.

التنظيم المناسب:



اهتمي بتنظيم الأثاث بشكل مناسب لتوفير أكبر قدر من المساحة المتاحة. استخدمى حلول تخزين مثل صناديق التخزين تحت السرير أو تعليق الأدوات على الحائط.

أثاث صغير لمساحات صغيرة الديكور البسيط:

اختارى أثاثًا بتصميم بسيط وأنيق يعكس النظام والترتيب. الأثاث المزدحم بالزخارف والتفاصيل الزائدة قد يجعل المساحة تبدو أكثر ازدحامًا.





الاستفادة من الإضاءة:



استخدمي الإضاءة بشكل جيد لتحسين الطابع العام للمساحة. استخدمي الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان واستخدم الإضاءة الصناعية المناسبة لإضاءة المناطق المحددة.