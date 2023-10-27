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كهرباء جنوب القاهرة تشكل لجنة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد الكودى إجباريا للمخالفين

10/27/2023 2:41:56 PM
(MENAFN- Youm7) وجه المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتشكيل لجنة من القطاع المالى و التجارى بالشركة لوضع خطة موسعة لحصر الاماكن انتشارا لسرقات التيار الكهربائي و التسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والتى تجاوزت فى بعض الأماكن ال40%.



و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستشكل لجنة لحصر عدد المخالفين بالاحياء الاكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائي ، كاشفا أن هذه اللجنة ستتولى وضع خطة بتحويل نظام الممارسة بهذه المناطق لتركيب عدادات كودية لهم.



و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أن تركيب العداد الكودى بالمناطق الاكثر انتشارا لسرقات التيار لن يكون اختيارى بل سيكون اجبارى ، لافتا إلى أنه لن يتم انتظار تقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.


















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