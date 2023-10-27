أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2535 جنيها للجرام

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 27-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بحوالي 15 جنيهًا لكل جرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2535 جنيها للجرام، وإعلان وزارة المالية ، نجاح إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، خلال الثلاث شهور الماضية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر.







سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بحوالي 15 جنيهًا لكل جرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2535 جنيها للجرام، في التداولات الفورية بالسوق المصري، وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية، والذي حافظ على صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل عيار 24 حوالي 2891 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 2169 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20240 جنيه.حافظ الذهب على مكاسبه حتى الآن في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الجيوسياسي من تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر التضخم عن الاقتصاد الأمريكي.







المالية: إنهاء 364 طلبًا لشركات أجنبية من 10 دول تتعلق بالضرائب والجمارك أعلنت وزارة المالية، نجاح إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، خلال الثلاث شهور الماضية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر، وتستهدف الوزارة رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية.قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة الماليةوهاتفيًا، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات.وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الصينية





البترول: مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى - صينى لإنتاج الهيدروجين الأخضر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتى تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية ، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصينى ليو زى شيانج رئيس المجموعة ومن الجانب المصرى المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية والجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون فى إنشاء مشروع مشترك لانتاج الهيدروجين الأخضر فى شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية ، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مواقع البترول والغاز المختلفة فى مصر.