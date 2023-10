كل ما تريد معرفته عن أول مكتب بريد Drive Thru يعمل 24 ساعة

MENAFN - Youm7) بدأ العمل بأول فرع لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru "، بمدينة نصر، يُتيح للمواطن دخول مكتب البريد والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو في السيارة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مكاتب البريد الجديدة.س- ما هو مكتب بريد "drive Thru"؟ ج- أحد منافذ البريد الحديثة التي تم إنشائها بطريقة مبتكرة من خلال تجهيزها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.س- وما هي الخدمات التي يقدمها المكتب؟

ج- يقدم المكتب الخدمات البريدية، والمالية، وكذلك الخدمات الحكومية التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية، مثل السجل المدني أو الحصول على شهادة المخالفات، ويمثل المكتب نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين.





س- وما هي مواصفات أول مكتب بريد "drive Thru"؟ ج- يقع على مساحة 2000 متر مربع، وبه 7 منافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.والمكتب مُزود بماكينتين صراف آلي ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وجهاز ups، ويعمل المكتب على مدار 24 ساعة من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 2 حتى 9 مساءً.س- كيف تسهل مكتب بريد "drive Thru" الخدمات للعملاء؟ ج- يستطيع العملاء من خلال مكتب بريد "drive Thru" الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل سهولة وسرعة وفعالية أثناء تنقلاتهم اليومية سواء كانوا في طريقهم إلى العمل أو أثناء التسوق أو أي نشاط آخر.ويمكن للعملاء التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم بالاقتراب من النوافذ وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.مكتب بريد drive Thru مدينة نصرس- وهل هناك خططًا لإنشاء مكاتب بريد جديدة؟ ج- توجد خطة لنشر مكاتب بريد "drive Thru"في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، وزيادة عدد مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، إضافة إلى 4500 مكتب بريد في مصر حاليًا.