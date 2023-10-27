كل ما تريد معرفته عن أول مكتب بريد Drive Thru يعمل 24 ساعة

MENAFN - Youm7) بدأ العمل بأول فرع لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru "، بمدينة نصر، يُتيح للمواطن دخول مكتب البريد والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو في السيارة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مكاتب البريد الجديدة.س- ما هو مكتب بريد "drive Thru"؟ ج- أحد منافذ البريد الحديثة التي تم إنشائها بطريقة مبتكرة من خلال تجهيزها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.س- وما هي الخدمات التي يقدمها المكتب؟

ج- يقدم المكتب الخدمات البريدية، والمالية، وكذلك الخدمات الحكومية التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية، مثل السجل المدني أو الحصول على شهادة المخالفات، ويمثل المكتب نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين.





مكتب بريد drive Thru





س- وما هي مواصفات أول مكتب بريد "drive Thru"؟ ج- يقع على مساحة 2000 متر مربع، وبه 7 منافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.والمكتب مُزود بماكينتين صراف آلي ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وجهاز ups، ويعمل المكتب على مدار 24 ساعة من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 2 حتى 9 مساءً.س- كيف تسهل مكتب بريد "drive Thru" الخدمات للعملاء؟ ج- يستطيع العملاء من خلال مكتب بريد "drive Thru" الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل سهولة وسرعة وفعالية أثناء تنقلاتهم اليومية سواء كانوا في طريقهم إلى العمل أو أثناء التسوق أو أي نشاط آخر.ويمكن للعملاء التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم بالاقتراب من النوافذ وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.مكتب بريد drive Thru مدينة نصرس- وهل هناك خططًا لإنشاء مكاتب بريد جديدة؟ ج- توجد خطة لنشر مكاتب بريد "drive Thru"في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، وزيادة عدد مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، إضافة إلى 4500 مكتب بريد في مصر حاليًا.