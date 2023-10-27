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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها العقارات بنسبة 32.4%

10/27/2023 2:41:55 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 32.4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 13.3%، يليه قطاعا مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 12.4%، 12.1%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 11.5%، 11.3%، على التوالي.



وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.9%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.4%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.9%، كما ارتفعت قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.9%، 4.5%، 4.2%، 4%، على التوالي، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 116 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.021 تريليون جنيه إلى 1.102 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.8 مليار جنيه إلى 303.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.295 تريليون جنيه إلى 1.406 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.














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