علماء ينجحون فى إعادة وجه فتاة رحلت منذ 500 سنة فى بيرو .. شاهد الطريقة

MENAFN - Youm7) أعاد مجموعة من الخبراء بناء وجه "خوانيتا" وهى المومياء الأكثر شهرة فى بير ، وهى فتاة من الإنكا تم التضحية بها فى طقوس على تلة الأنديز قبل 500 عام، حسب ما قال العلماء.

وخضعت بقايا الفتاة، المعروفة، لعملية تحنيط طبيعية، مما أدى إلى حماية شعرها وأظافرها والملابس التى ارتدتها فى يومها الأخير، وفى عام 1995، وتم اكتشاف المومياء

على أحد المنحدرات التى تتجاوز ارتفاعها 6000 متر "19685 قدم" على المنحدرات المغطاة بالثلوج لبركان أمباتو.

ومن جانبه قال يوهان راينهارد، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكى الذى عثر على المومياء في عام 1995: "اعتقدت إننى لن أعرف أبدًا كيف كان شكل وجهها عندما كانت على قيد الحياة، والآن بعد 28 عامًا، أصبح ذلك حقيقيًا بفضل التقدم العلمى الحديث، تم إعادة بناء وجهها من جديد".

مومياء الانكا

تم إعداة ملامح الوجه يتقنية ثلاثية الأبعاد لعمل نسخة طبق الأصل من جمجمة مومياء الفتاة وتم وضع كل عضلة مصنوعة يدويًا عن طريق النحت بواسطة الطين البلاستيسين، وعلى إثر ذلك تم إضافة أعضاء الوجه مثل العينين والأنف، إلى جانب الأنسجة الدقيقة الشبيهة بالخيوط التي تشكل وجه الإنسان، واحدة تلو الأخرى، وبمجرد الانتهاء من التمثال، تم صنع قالبًا من السيليكون وأضف إليه مئات الشعرات الفردية والمسام بظلال بنية ووردية، وهي عملية استغرقت عشرة أسابيع لإكمالها، وبذلك تمت عمليه إعادة الوجه بنجاح.

صورة المومياء