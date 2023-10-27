حفيد طه حسين: اكتشفت أن جدى أربعة أشخاص في شخص واحد

MENAFN - Youm7) قال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسين ، إن أهم القيم التى تلمسها من شخصية جده هو التنوع والثراء والعطاء المتعدد، وعندما تتحدث مع أى شخص عن طه حسين الآن يذكر لك أنه طبّق مجانية التعليم أو أنه صاحب فيلم "دعاء الكروان"، ولكن عندما اقتربت منه وجدت أشياء أكبر كثيرا.

مع المهندس حسن الزيات حفيد طه حسين





وأوضح حفيد الدكتور طه حسين، خلال حواره مع اليوم السابع"، الذى سوف ينشر لاحقا بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربى:" اكتشفت أن جدى طه حسين أربعة أشخاص فى شخص واحد: كاتب وروائى ومؤلف فى التاريخ وفى الدين، وكذلك أستاذ جامعة وعميد كلية ومؤسس جامعتى الإسكندرية وعين شمس وعمل وزيرا للتعليم، كانت حياته كلها فى التعليم، وكان إصراره على أنه بدون تعليم لا أمل فى الاستقلال والحرية والنهضة، وإلى جانب ذلك كان صحفيا فقد أسس العديد من الصحف وكتب فى عشرات غيرها، ولم يمنعه كل ذلك من أن يجد وقتا للسفر وتمثيل مصر فى محافل عدّة بإسبانيا وإنجلترا واليونان ولبنان وفرنسا وغيرها".





عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا

في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.





درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.