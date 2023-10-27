حفيد طه حسين: اكتشفت أن جدى أربعة أشخاص في شخص واحد

(MENAFN
- Youm7) قال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسين ، إن أهم القيم التى تلمسها من شخصية جده هو التنوع والثراء والعطاء المتعدد، وعندما تتحدث مع أى شخص عن طه حسين الآن يذكر لك أنه طبّق مجانية التعليم أو أنه صاحب فيلم "دعاء الكروان"، ولكن عندما اقتربت منه وجدت أشياء أكبر كثيرا.
مع المهندس حسن الزيات حفيد طه حسين
وأوضح حفيد الدكتور طه حسين، خلال حواره مع اليوم السابع"، الذى سوف ينشر لاحقا بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربى:" اكتشفت أن جدى طه حسين أربعة أشخاص فى شخص واحد: كاتب وروائى ومؤلف فى التاريخ وفى الدين، وكذلك أستاذ جامعة وعميد كلية ومؤسس جامعتى الإسكندرية وعين شمس وعمل وزيرا للتعليم، كانت حياته كلها فى التعليم، وكان إصراره على أنه بدون تعليم لا أمل فى الاستقلال والحرية والنهضة، وإلى جانب ذلك كان صحفيا فقد أسس العديد من الصحف وكتب فى عشرات غيرها، ولم يمنعه كل ذلك من أن يجد وقتا للسفر وتمثيل مصر فى محافل عدّة بإسبانيا وإنجلترا واليونان ولبنان وفرنسا وغيرها".
عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا
في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.
درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.
MENAFN27102023000132011024ID1107320340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.