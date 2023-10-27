هوية بانكسى فى خطر.. هل يُكشف عن هوية الفنان المجهول بسبب دعوى قضائية؟

MENAFN - Youm7) يعتبر بانكسى أشهر فنان حي في العالم، وقد تمكن بأعجوبة على مدى سنوات من الحفاظ على هويته المجهولة، لكن هوية بانكسى صارت مهددة بالكشف بعدما رفعت إحدى شركات بطاقات تهنئة في المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد الأب الروحى للكتابة على الجدران.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية لأول مرة أن دعوى التشهير مرفوعة في محكمة العدل العليا في لندن ضد "الفنان المعروف باسم "بانكسي"" والشركة التي تؤرشف أعماله الفنية، Pest Control Office Limited

ويمكن أن تؤدي هذه القضية أخيرًا إلى الكشف عن بانكسي بعد إدراج اسم مثير للاهتمام في الدعوى.

وذكرت صحيفة The Mail أن الفنان روبن جونينجهام قد ورد اسمه في الدعوى "كمتهم أول" على أساس أنه هو بانسكى،

باعتباره من بريستول في جنوب غرب إنجلترا مسقط رأس بانكسي.

ونفى وكيل بانكسي أن يكون في روبن جونينجهام هو موكله لكن في عام 2016، استخدمت دراسة أكاديمية تقنية إجرامية تسمى "التنميط الجغرافي" للتحقيق في هوية بانكسي، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن جونينجهام كان المرشح الأكثر احتمالا.

إحدى أعمال بانكسى





ومع ذلك، لم يثبت أحد بشكل قاطع أن جونينجهام هو بانكسي، كما أن علاقته بالدعوى القضائية الجديدة غير واضحة، وقال المحامي آرون وود لـ Artnet في بيان:“إن الادعاء بأننا نقاضي روبن ليس دقيقًا”. وأضاف المنفذ أنه تم إدراج شركة Banksy وPest Control Limited فقط كمتهمين في المطالبة.

القضية، التي رفعتها شركة بطاقات التهنئة البريطانية Full Color Black، تنبع من منشور يُزعم أنه تم نشره على حساب بانكسي على Instagram في نوفمبر الماضي، وفقًا لتقارير Artnet. يُزعم أن المنشور، الذي تمت إزالته منذ ذلك الحين، يتضمن "كلمات تشهيرية تشير إلى المدعي"، وفقًا لادعاء Full Color Black.

جدارية بانكسى







