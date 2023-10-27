هوية بانكسى فى خطر.. هل يُكشف عن هوية الفنان المجهول بسبب دعوى قضائية؟

(MENAFN
- Youm7) يعتبر بانكسى أشهر فنان حي في العالم، وقد تمكن بأعجوبة على مدى سنوات من الحفاظ على هويته المجهولة، لكن هوية بانكسى صارت مهددة بالكشف بعدما رفعت إحدى شركات بطاقات تهنئة في المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد الأب الروحى للكتابة على الجدران.
وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية لأول مرة أن دعوى التشهير مرفوعة في محكمة العدل العليا في لندن ضد "الفنان المعروف باسم "بانكسي"" والشركة التي تؤرشف أعماله الفنية، Pest Control Office Limited
ويمكن أن تؤدي هذه القضية أخيرًا إلى الكشف عن بانكسي بعد إدراج اسم مثير للاهتمام في الدعوى.
وذكرت صحيفة The Mail أن الفنان روبن جونينجهام قد ورد اسمه في الدعوى "كمتهم أول" على أساس أنه هو بانسكى،
باعتباره من بريستول في جنوب غرب إنجلترا مسقط رأس بانكسي.
ونفى وكيل بانكسي أن يكون في روبن جونينجهام هو موكله لكن في عام 2016، استخدمت دراسة أكاديمية تقنية إجرامية تسمى "التنميط الجغرافي" للتحقيق في هوية بانكسي، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن جونينجهام كان المرشح الأكثر احتمالا.
إحدى أعمال بانكسى
ومع ذلك، لم يثبت أحد بشكل قاطع أن جونينجهام هو بانكسي، كما أن علاقته بالدعوى القضائية الجديدة غير واضحة، وقال المحامي آرون وود لـ Artnet في بيان:“إن الادعاء بأننا نقاضي روبن ليس دقيقًا”. وأضاف المنفذ أنه تم إدراج شركة Banksy وPest Control Limited فقط كمتهمين في المطالبة.
القضية، التي رفعتها شركة بطاقات التهنئة البريطانية Full Color Black، تنبع من منشور يُزعم أنه تم نشره على حساب بانكسي على Instagram في نوفمبر الماضي، وفقًا لتقارير Artnet. يُزعم أن المنشور، الذي تمت إزالته منذ ذلك الحين، يتضمن "كلمات تشهيرية تشير إلى المدعي"، وفقًا لادعاء Full Color Black.
جدارية بانكسى
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