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حفيد عميد الأدب العربى: طه حسين هدد باريس وانتصر فى تونس

10/27/2023 2:41:52 PM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسي ، إن جده كانت له مواقف مع فرنسا عندما كان وزيرا للمعارف، وأنشأ مراكز ثقافية فى إسبانيا وإنجلترا وبيروت، وكان يريد أن ينشئ مراكز فى المغرب والجزائر وتونس، وهى كانت تخضع للاحتلال الفرنسي، فكان من اللازم موافقة الحكومة الفرنسية، ولم توافق فى بداية الأمر.


أحمد منصور والمهندس حسن الزيات حفيد طه حسين


وأضاف حفيد عميد الأدب العربى، خلال حواره مع "اليوم السابع" والذى ينشر لاحقًا: لكن قال لهم لديكم مراكز ثقافية ومدارس وبعثة آثار تعمل فى مصر، وكل هذا أستطيع أن أعطله بصفتى وزيرا للمعارف، ما جعلهم يتراجعون وطلبوا منه إعداد قائمة بالموظفين المصريين الذين سيعملون هناك، وبالفعل أعد القائمة ولكنهم لم يردوا لفترة طويلة،
فعاد وأبلغهم بسحب بعثة الآثار الخاصة بهم وتسليم الحفريات للأثريين المصريين، فوافقت الحكومة الفرنسية على فتح المركز الثقافى فى تونس، كما أن هناك موقفا آخر أصابه بالإحباط فى عام 1956 مع العدوان الثلاثى، فقال لفرنسا: «تتحدثون عن الاستقلال والحرية وحقوق الإنسان وتشتركون مع الإنجليز والإسرائيليين
فى الهجوم على مصر»، وبناء عليه ردّ لهم قلادة منحتها له الحكومة الفرنسية.


عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا
في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.


درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.







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