إصدارات قصور الثقافة بمعرض جامعتى الأزهر والمنصورة بأسعار مخفضة (صور)

MENAFN - Youm7) تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب، بالتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتقدم هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرضين، عددًا كبيرًا من أحدث إصداراتها خلال هذا العام، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب 30 جنيها.

توافد الطلاب على كتب قصور الثقافة





ومن الإصدارات المشاركة كتاب "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي" للدكتور محمد فؤاد شكري، "كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، "شذور الذهب" لسيزا قاسم، "طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، "مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، "سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.





هذا بالإضافة إلى الكتب المترجمة التي صدرت مؤخرا ومنها "أصل الأنواع" لتشارلز داروين بجزئيه، ترجمة إسماعيل مظهر، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل.

إقبال على إصدارات قصور الثقافة





كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب الهوية، ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، وإصدارات روائع المسرح العالمي، وأحدث ما صدر بسلاسل "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، هذا إلى بالإضافة إلى كتب ومجلات قطر الندى الخاصة بالأطفال، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات.





والمعروف أن معرض كتاب جامعة المنصورة في دورته الثانية عشرة تنظمه المكتبة المركزية بمقر الجامعة ويستقبل الطلاب يوميا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بينما يستمر المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر، حتى يوم 5 نوفمبر، ويستقبل الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويشرف على جناح قصور الثقافة بالمعرضين الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

إصدارات قصور الثقافة





وتحرص هيئة قصور الثقافة على المشاركة في معارض الكتب بالمحافظات ومنها في الفترة الأخيرة معارض بورسعيد، دمنهور، السويس، رأس البر، وغيرها، إلى جانب تنظيمها معرضين بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، حيث تهدف للوصول بالمنتج الثقافي للجمهور المصري بجميع المحافظات في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.