إصدارات قصور الثقافة بمعرض جامعتى الأزهر والمنصورة بأسعار مخفضة (صور)

(MENAFN
- Youm7) تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب، بالتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتقدم هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرضين، عددًا كبيرًا من أحدث إصداراتها خلال هذا العام، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب 30 جنيها.
توافد الطلاب على كتب قصور الثقافة
ومن الإصدارات المشاركة كتاب "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي" للدكتور محمد فؤاد شكري، "كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، "شذور الذهب" لسيزا قاسم، "طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، "مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، "سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.
هذا بالإضافة إلى الكتب المترجمة التي صدرت مؤخرا ومنها "أصل الأنواع" لتشارلز داروين بجزئيه، ترجمة إسماعيل مظهر، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل.
إقبال على إصدارات قصور الثقافة
كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب الهوية، ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، وإصدارات روائع المسرح العالمي، وأحدث ما صدر بسلاسل "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، هذا إلى بالإضافة إلى كتب ومجلات قطر الندى الخاصة بالأطفال، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات.
والمعروف أن معرض كتاب جامعة المنصورة في دورته الثانية عشرة تنظمه المكتبة المركزية بمقر الجامعة ويستقبل الطلاب يوميا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بينما يستمر المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر، حتى يوم 5 نوفمبر، ويستقبل الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويشرف على جناح قصور الثقافة بالمعرضين الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.
إصدارات قصور الثقافة
وتحرص هيئة قصور الثقافة على المشاركة في معارض الكتب بالمحافظات ومنها في الفترة الأخيرة معارض بورسعيد، دمنهور، السويس، رأس البر، وغيرها، إلى جانب تنظيمها معرضين بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، حيث تهدف للوصول بالمنتج الثقافي للجمهور المصري بجميع المحافظات في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.
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