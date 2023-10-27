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التفاصيل الكاملة لوصول رواد فضاء شنتشو 17 لمحطة تيانجونج الفضائية الصينية

10/27/2023 2:41:48 PM
(MENAFN- Youm7) وصل أحدث طاقم من رواد الفضاء الصينيين إلى وجهته المدارية، حيث وصلت المركبات الفضائية الثلاثة التابعة لمهمة شنتشو 17 إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية بعد 6.5 ساعة فقط من انطلاقها على متن صاروخ لونج مارش 2 إف من صحراء جوبي.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه سرعان ما انضم الثلاثي إلى رواد فضاء شنتشو 16 الثلاثة الموجودين بالفعل على متن تيانجونج، الذين استقبلوا القادمين الجدد عند مرورهم عبر فتحة المحطة، ثم اصطف رواد الفضاء الستة لنقل رسالة إلى مركز التحكم في المهمة وبقيتنا على الأرض.



وقالوا في انسجام تام: "قم ببناء حلم في محطة تيانجونج الفضائية واستمر في العمل الجاد"، مضيفين "إن محطة الفضاء الصينية تستحق التطلع إليها دائمًا."



يتكون طاقم شنتشو 17 من قائد المهمة تانج هونجبو، 48 عامًا، والطيارين المقاتلين السابقين تانج شنج جي، 34 عامًا، وجيانج شين لين، 35 عامًا، إنهم أصغر مجموعة على الإطلاق تزور تيانجونج، والتي بدأت الصين في تجميعها في مدار أرضي منخفض في أبريل 2021، وانتهت بعد حوالي 18 شهرًا.



وسيعيش رواد الفضاء شنتشو 17 على متن المختبر المداري خلال الأشهر الستة المقبلة، وسيقومون بإجراء مجموعة متنوعة من التجارب العلمية ومهام الصيانة، ومن بين تلك الوظائف المتوقعة السير في الفضاء المصمم لفحص وإصلاح المصفوفات الشمسية في تيانجونج، والتي عانت من بعض تأثيرات الحطام وضربات النيازك الدقيقة خلال حياتها المدارية القصيرة.
















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