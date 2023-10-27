رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك لديه تحذير من الذكاء الاصطناعى للإنسانية

MENAFN - Youm7) حذر رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك البشرية من مخاطر الذكاء الاصطناعي ، قائلا إنه من المهم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتجنب "فقدان السيطرة" على التكنولوجيا.وفي خطاب ألقاه في الجمعية الملكية، أكاديمية العلوم في المملكة المتحدة، قال سوناك إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل الحياة إلى الأفضل، ولكن من المهم أن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة أو تطوير ذكاء اصطناعي خارج عن سيطرة الإنسان.وقال سوناك في كلمته: "في الحالات غير المتوقعة ولكن القصوى، هناك أيضًا خطر أن تفقد البشرية السيطرة على الذكاء الاصطناعي تمامًا من خلال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي يشار إليه أحيانًا بالذكاء الفائق".وقال سوناك إن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتطوير الأسلحة بسهولة أكبر من ذي قبل. وقال أيضًا إن استغلال المجرمين للذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال أو حتى الاعتداء الجنسي على الأطفال هو احتمال حقيقي.المملكة المتحدة تنفق المليارات على أجهزة الكمبيوتر العملاقة

وأعلن أيضًا أن المملكة المتحدة ستنشئ أول معهد لسلامة الذكاء الاصطناعي في العالم، والذي سيكون مسؤولاً عن اختبار أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المخاطر، "سيعمل على تعزيز المعرفة العالمية بسلامة الذكاء الاصطناعي وسيقوم بفحص وتقييم واختبار أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي بعناية، حتى نتمكن من فهم ما يستطيع كل نموذج جديد القيام به".

وقال: "استكشاف جميع المخاطر، بدءًا من الأضرار الاجتماعية مثل التحيز والمعلومات المضللة، وحتى المخاطر الأكثر تطرفًا على الإطلاق"، وقال رئيس الوزراء البريطانى أيضًا إن البلاد ستستثمر المليارات في أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية.ويأتي تحذير سوناك بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي في وقت تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعى بالفعل في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من السيارات ذاتية القيادة وحتى برامج التعرف على الوجه. ومع ذلك، مع ازدياد قوة وتطور الذكاء الاصطناعى، تزداد المخاطر المحتملة أيضًا، وقد حذرت كل من Google وMicrosoft وOpenAI من استخدام الذكاء الاصطناعي وشددت على استخدامه بشكل مسؤول.