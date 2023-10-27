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استبدال الطعام يساعد فى خفض البصمة الكربونية بنسبة 35%

10/27/2023 2:41:48 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة كيف يمكن لمقايضات الطعام البسيطة أن تساعد في تقليل بصمتك الكربوني بنسبة هائلة تصل إلى 35%، على الرغم من أنك قد تشعر بالقلق من أن هذه المقايضات ستتطلب إصلاحًا شاملاً لنظامك الغذائي بالكامل، إلا أن الخبراء من جامعة ستانفورد وجامعة تولين يؤكدون أن الأمر ليس كذلك.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الدكتورة آنا جرومون، الباحثة الرئيسية للدراسة: "بالنسبة لنا، تضمنت البدائل مبادلة برجر اللحم البقري ببرجر الديك الرومي"، مضيفة "لقد بحثنا عن البدائل التي كانت متشابهة قدر الإمكان."



حدد الباحثون البدائل الغذائية البسيطة التي يمكن للأسر القيام بها لتقليل بصمتها الكربونية، وحلل الفريق النظام الغذائي لأكثر من 7700 أمريكي لتحديد الأطعمة الأكثر شيوعًا والتي لها أكبر تأثير على المناخ، ثم قاموا بمحاكاة استبدالها بخيارات ذات انبعاثات أقل وتبقى متشابهة من ناحية التغذية.



وجد أن شريحة لحم البقر المشوي تنتج 4.21 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام، وبدلاً من ذلك، يقترح الفريق اختيار الدجاج المشوي، الذي ينتج 0.51 كجم فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام.



في حين يجب على المستخدمين اختيار لحم الديك الرومي (0.35 كجم من ثاني أكسيد الكربون / 100 جرام) بدلاً من لحم البقر المعلب (4.17 كجم) ثاني أكسيد الكربون/100 جم).



وتشمل المقايضة الأخرى التي اقترحها الباحثون سمك السلمون المسلوق (0.26 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام) مع السلطعون المطبوخ (5.13 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام)، وشطيرة دجاج مشوية (0.32 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام) بدلاً من برجر الجبن (1.92 كجم من ثاني أكسيد الكربون/100 جم).



ويقول الفريق البحثى، إن إجراء بعض هذه البدائل يمكن أن يقلل من البصمة الكربونية بنسبة مذهلة تصل إلى 35%.
















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