أمازون تحقق أرباحا قوية خلال الربع الثالث.. خفص التكاليف كلمة السر

MENAFN - Youm7) أعلنت أمازون عن نتائج قوية للربع الثالث، مع تضاعف نمو الإيرادات والدخل التشغيلي ثلاث مرات على أساس سنوي، وقد ارتفع صافي المبيعات بنسبة 13% إلى 143.1 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 127.1 مليار دولار في الربع الثالث 2022، وارتفع الدخل التشغيلي إلى 11.2 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الثالث 2022.وسجلت أمازون هامش تشغيل بنسبة 7.8%، وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2021، ويبدو أن إجراءات أمازون لخفض التكاليف – بما في ذلك إقالة آلاف الموظفين – قد نجحت. وكان هذا أعلى هامش تشغيل سجلته أمازون منذ أكثر من عامين.وألقى بريان أوسلافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، الضوء على إجراءات خفض التكاليف التي اعتمدتها الشركة. وأخبر المستثمرين أن زيادة الدخل بمقدار 1.6 مليار دولار على أساس ربع سنوي لشركة AWS، مدفوعة في المقام الأول بتخفيضات عدد الموظفين لدينا في الربع الثاني وكذلك التباطؤ المستمر في التوظيف وإعادة توظيف المناصب المفتوحة.وقال أيضًا إن إجراءات خفض التكاليف الأخرى ساعدت، وقال للمستثمرين: "كان هناك أيضًا قدر كبير من التحكم في التكاليف في الفئات غير المتعلقة بالأشخاص، مثل تكاليف البنية التحتية وكذلك التكاليف التقديرية".أرقام مذهلة في الربع الثالث

وكانت هذه النتائج القوية مدفوعة بالنمو المستمر في أعمال التجارة الإلكترونية لشركة أمازون، بالإضافة إلى أعمال الحوسبة السحابية التابعة لها، Amazon Web Services (AWS).

وقد واصلت أعمال التجارة الإلكترونية لشركة أمازون نموها في الربع الثالث، مع زيادة المبيعات بنسبة 7٪، كما استمر سوق بائعي الطرف الثالث للشركة في النمو، مع زيادة المبيعات بنسبة 9% لتصل إلى 34.3 مليار دولار.وكشفت الشركة أن بائعي الطرف الثالث يمثلون الآن أكثر من نصف إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة أمازون، واستمرت AWS في كونها المحرك الرئيسي لنمو أمازون في الربع الثالث، مع زيادة المبيعات بنسبة 12% إلى 23.1 مليار دولار.وتعد AWS هي منصة الحوسبة السحابية الرائدة عالميًا، وهي توفر مجموعة واسعة من الخدمات للشركات من جميع الأحجام، و كان نمو AWS مدفوعًا بالطلب القوي على خدمات الحوسبة السحابية، مثل خدمات الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والشبكات، وقالت أمازون إن AWS تشهد أيضًا نموًا قويًا في خدماتها الناشئة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.